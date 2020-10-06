EV OKULU DERNEĞİ & BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNDE

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

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Ev Okulu Derneği, her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerine katılması, okul ve ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak ve ev okulu sistemlerinin ülkemizde tanınmasını amaçlayan, Türkiye’deki her bir evi eğitim ve mutluluk yuvasına dönüştürmek vizyonuyla hareket eden Türkiye’nin İLK ve TEK Ev Okulu Derneği’dir.

Biruni Üniversitesi, 6 Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu kapsamında 26 programla bünyesinde barındırdığı hastane ve laboratuarlarıyla Türkiye’nin en kapsamlı sağlık üniversitesidir. %100 doluluk oranıyla, ulusal ve uluslar arası öğrenci ve akademik kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindendir.

Eğitimcilerin alacakları AİLE DANIŞMANLIĞI eğitimleriyle kendilerine, ailesine ve topluma daha faydalı bireyler haline gelmesi tüzüğümüzün de maddeleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda yüksek öğretim kurumlarıyla çocuklara, ailelere ve eğitimcilere yönelik işbirlikleri de gerçekleştirmekteyiz.

Ev Okulu Derneği, İstanbul Biruni Üniversitesi ile de çocuklara, ailelere yönelik atölye çalışmaları anlaşmasının yanı sıra AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI protokolü de imzalanmış bulunmaktadır.

Aşağıda detayları belirtilen Aile Danışmanlığı Uzmanlık Sertifika Programında Ev Okulu Derneği tarafından üniversiteye sunulan listeden kayıt yapacaklar 3500 TL yerine 990 TL ile Aile Danışmanlığı Sertifika Programına kayıt yapabileceklerdir.

Aile Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 14. maddesi doğrultusunda;

  • Psikoloji
  • Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik
  • Çocuk Gelişimi
  • Sosyal Hizmet
  • Sosyoloji
  • Tıp
  • Hemşirelik

alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar katılabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitim İçeriği (450 Saat)

  • 300 Saatlik Teorik Eğitim,
  • 120 Saatlik Uygulamalı Eğitim (proje ödevi-ses kaydı-video çekimi vb. ödevleri de içerir),
  • 30 Saatlik Süpervizyon Eğitim 
Kayıt İçin İstenen Evraklar

 

  • Ev Okulu Derneği Aile Danışmanlığı Başvuru Formu

Not: Başvuru Formunda

  • Vesikalık Fotoğraf
  • Diploma Görseli ( 4. Sınıflar için 4. Sınıfta Öğrenci olduğuna dair Öğrenci Belgesi)
  • Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı ön-arka görseli

Yüklemeniz gerektiğini hatırlatırız.

 

Eğitimler Ne Zaman Gerçekleşecek?

Eğitimlerimiz;

  • 31 Ekim
  • 7 Kasım
  • 14 Kasım
  • 21 Kasım 

olarak 4 grup halinde gerçekleştirilecektir. 31 Ekim grubu hafta içi 4 gün 17:00/21:00 saatleri arasında, 7 ve 24 Kasım grupları ise hafta sonu 10:00/17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Program Ne Zaman Başlayacak?

Kayıt yapan kişilerden oluşan ilk grup 7 Kasım 2020 tarihinde başlayacaktır. ( 5 ay sürecektir )

NOT: Grupların dolması durumunda sonraki gruplar Kasım – Aralık – Ocak aylarında eğitime başlayabilecektir. Derslerin başladığı tarihten itibaren 5 ay süreyle dersler devam edecektir. Erken kayıt yapmak eğitime erken dönemde başlamanın avantajını sağlayacaktır.

 

04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” ne uygundur.

 

Eğitmenlerimiz

 

 

Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU

Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya BEJİ

Prof. Dr. Aliye MAVİLİ AKTAŞ

Prof. Dr. Bilge UZUN

Dr. Ayhan ERBAY

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Zeki ILGAR

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Tuğba CEYHUN DUMAN

Dr. Öğretim Üyesi Tayfun YEŞİLŞERİT

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet AYAR

Dr. Öğretim Üyesi Didem YÜCEL ELİTEZ

Dr. Öğretim Üyesi Gülsen ÇAYIR

Ögr. Gör. Şükrü KARA

Uzman Psikolog Pınar HOCAOĞLU

Uzman Psikolojik Danışman / Cinsel Terapist Eyüp SARI

Uzman Psikolog Bengü AKSEKİLİ

Klinik Psikolog Şeyma ÇAVUŞOĞLU

Fatih Kılıçarslan Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi- Aile Danışmanı

Odise VUCINAS – Psikodramatist

Mehmet Hilmi EREN EREN – Beşiktaş RAM Müdürü / Ev Okulu Derneği Başkanı

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ŞARKİROĞLU

Adayların Sertifika Program Ücretini; EFT yada Havale ile Yatıracakları Hesap Numaraları (Başvuru formunu doldurmayı lütfen unutmayınız)

Not: Dekont veya Kredi Kartı ile Ödeme Yapıldığına Dair Ekran Görüntüsü Almayı Lütfen Unutmayınız!

 

Hesap Adı : Biruni Üniversitesi

Banka : Türk Ekonomi Bankası-Beşiktaş Şb.

IBAN No : TR23 0003 2000 0000 0069 2724 45

Açıklamalar: Öğrenci Ad Soyad + Aile Danışmanlığı Programı

Kredi Kartı ile 5 Taksitte Ödemek için TIKLAYINIZ
Başvuru için Tıklayınız

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ SIK SORULAN SORULAR

1- Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü eğitime katılabiliyor mu? 

Maalesef katılamaz.

2- İlanda belirtilen bölümler dışında herhangi bir bölümde olup sadece katılım belgesi almak şartıyla eğitime katılım sağlanabiliyor mu?

Belirtilen bölüm dışındakiler eğitime katılamaz.

3- Sertifikalar e-sertifika mı olacak yoksa ıslak imzalı şekilde mi?

Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı Uzmanlık Sertifikası verilecektir.

4- Alıcı adı hatası, para eksikliği durumunda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir?

Üniversiteye bilgi verebilirsiniz

5- Aile Danışmanlığı sertifikası alan kişiler, rehabilitasyon merkezlerinde müdürlük yapabiliyorlar mı?

Bu konuyu aşağıdaki linkteki mevzuat belirlemektedir: 

Mevzuat Bilgi Sistemi

 

6- Kasım’da başlayacak olan eğitime değil de Aralık ve Ocak ayındaki kura katılmak isteyen katılımcılar şimdilik nasıl bir yol izlemeli?

Pandemi sürecinde sadece uzaktan eğitim yapabiliyoruz. Bu eğitim normal şartlarda örgün olmak zorundadır. Aralık Ocak ayı eğitim grupları 7 Kasımdaki grubun dolmasını müteakip başlayacaktır. Şu anki gidişatta Aralık ve Ocak başlangıçlı grupların oluşması ihtimali yüksektir. Kayıtlar bittikten sonra geç başlamak isteyenler göz önünde tutulmaya çalışılacaktır.

7- Derslerin hepsi kayıt altına alınıp sonradan da tekrar amaçlı izleme imkanı olacak mı?

Cumartesi Pazar canlı online dersini kaçıran öğrenciler 1 hafta içinde video kayıtlarını izlemeleri gerekmektedir.Aksi takdirde %10 dan fazla devamsızlık yapanlar sertifika alamazlar.

8- Şehir dışından katılım sağlayacak katılımcıların afiş de staj imkanına yer verildiği belirtildiği için bunları nasıl tamamlayacaklar?

Staj programda ilave olarak sunulan ek bir hizmettir. Ev Okulu Derneği’nin kapsamlı ONLİNE STAJ Programına isteyenler katılabilecek ve ayrıca ONLİNE Staj belgesi alabileceklerdir.

9- Diploma yerine e-devletten mezun belgesi yüklese kayıt formuna bir problem olur mu?

Herhangi bir problem olmaz.

10- Kredi kartı ile taksit şeklinde ödeme yapıldığında eğitim fiyatında bir artış söz konusu oluyor mu? 

Hayır olmuyor.

11- Kasım grubuna kayıt olup eğitime katılacak katılımcılarımız sertifikalarını hangi ay alabilirler? 

Eğitimini tamamlayan öğrenciler 1 sonraki ay sertifikalarını alabilirler.

12- Eğitimlerin hafta içi grubu da olma ihtimali söz konusu olur mu?

Talep olursa düşünülebilir. Ancak 100 kişilik sayıya erişilmesi gerekmektedir. Şimdilik taahhüt edemiyoruz.

13- Süpervizyon eğitimi de çevrim içi şeklinde mi olacak? Çevrimiçi olacaksa ne şekilde tamamlanacak?

Süpervizyon yapacak öğrenci danışman hocası tarafından yönlendirilecek. 50 dakika sunum yaptıktan sonra danışman yorum yapacak. Uygun görülebilir ya da 1 sonraki hafta için revize isteyebilir.

14- Eğitim online yapılacağı ilanı olduğundan dolayı eğitim bitmeden yüz yüze dönme bir ihtimali söz konusu olur mu?

Pandemi sürecinde eğitimler online olacak. Bugün itibariye en az şubat ayına kadar tüm eğitimlerimiz online yapılacaktır.

15- Biruni üniversitesinde okuyor olup, belirtilen bölümlerde 3. Sınıf olan kişiler başvuru yapabiliyor mu? 

Maalesef katılamaz.

16- Verilecek olan sertifika da eğitimi online olarak tamamlandığı belirten bir ibare yer alacak mı? 

Hayır olmayacak

17- Sertifikayı Biruni Üniversitesi mi yoksa Ev Okulu Derneği mi verecek? 

Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı Uzmanlık Sertifikası verilecektir. Ev Okulu Derneği projede işbirliği yapılan STK dır.

18- Eğitim sonunda herhangi bir sınav olacak mı? Olacaksa sözlü mü yazılı mı olacak? 

Eğitim sonunda 50 soruluk çoktan seçmeli sınav olacak ve süpervizyonu tamamlamak şartıyla sertifika verilecek.

19- Ders programı ne zaman belli olur? 

Eğitim başlamadan 1 hafta önce ders programı aylık olarak öğrencilerle paylaşılacaktır.

20- Devamsızlık hakkı kaç kere olacak şekilde belirlenmiştir? Detaylı bir şekilde açıklama yapılması gerekmektedir.

Canlı dersi kaçıran fakat o 1 hafta içinde video kaydını izleyen öğrenciler devam etmiş sayılacaklar.

Eğitimlerimizde %90 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Şehir dışından başvuru yapan öğrencilerin özellikle online dönemdeki derslerden devamsızlık YAPMAMASI, zorunlu kalınması durumunda örgün eğitim döneminde %10’luk devamsızlık haklarını baki tutmaları tavsiye olunur.

21- Dersler canlı yayın mı olacak yoksa bant yayınlarından mı izlenecek? 

YÖK KARARINA göre Şubat sonuna kadar derslerin online olması sonrasında ise YÖK ve devletin belirleyeceği kriterlere göre hareket edilmesi ön görülmektedir. 

22- Her hafta sonu eğitim olacak mı? 

Evet

23- Eğitim materyalleri var mıdır? Var ise bu materyaller katılımcılara nasıl ulaştırılıyor?

Eğitim materyalleri yoktur. Ders hocalarının eğitimlerde paylaşacağı içerik ve dosyalar olacaktır.

24- 7 Kasım da başlayacak olan eğitime son başvuru ne zaman yapılması gerekir?

İlk sınıf/grubun oluşmasından sonraki başvurular bir sonraki tarihte eğitime başlayacaktır. Kasım sonu, Aralık… Kayıtların ve başvuru formunun ise 31 EKİM’e kadar https://evokulu.org/aile-danismanligi-sertifika-programi/ linkinden tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru sırası ve yoğunluğa göre hafta sonu 09: / 16:00 ile 16:00 / 21:00 saatleri arasında gruplar dağıtılacaktır.

25- Eğitimlerde kontenjan sınırımız var mıdır?

Yoğun şekilde başvuru gelmekte olup bu sayfadan ve sosyal medya hesaplarından önümüzdeki günlerde kayıtların durdurulduğu ilan edilecektir. Başvuru formu açık olduğu müddetçe başvurularınızı yapabilirsiniz.


26- Ön kayıt formunda da dekont bilgisi isteniyor, ön kayıt alınıyor mu yoksa direk kesin kayıt şeklinde mi değerlendirme yapılacak?

Kayıt formu ve ödeme dekontunu paylaşan öğrenciler kesin kayıt işlemlerini tamamlamış sayılırlar.

27- MEB onaylı sertifikayla sizlerin vereceği sertifika arasında ne gibi bir farklılık vardır, aynı kapsama alanına hizmet edebilir mi?

Üniversiteler YÖK e bağlı olduğu için Rektörlük onaylı sertifika verirler. İlgili yönetmeliğin maddelerinde Aile Danışmanlığı Sertifikasını vermeye üniversiteler yetkilidir.

 

28- Kimlik yerine ehliyet kabul ediliyor mu?

Tabi ki…

 29- Aile bulma desteği nasıl olacak?

Ev Okulu Derneği aile görüşmesine ihtiyaç duyan öğrenciler için İLANA çıkacak ve Aile danışması için Aile arayan Aile Danışmanı adaylarıyla aileleri eşleştirme konusunda imkan dahilinde destek sağlayacak.

 

Konu Başlıkları

1- AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KONULAR
  • Aile kavramı;
  • Çeşitli bakış açılarına göre aile türleri;
  • Ailenin temel fonksiyonları ve aile organizasyonu;
  • Aile yaşam döngüsü;
  • Aile sistemleri teorisi;
  • Ailede inanç sistemleri ve mitler;
  • Aile ve kültür;
  • Ailede değerler ve çocukta değer kazanımı;
  • Evlilik ve ülkemizdeki başlıca evlilik türleri.
2- AİLE DANIŞMANLIĞI İÇİN TEMEL PSİKOLOJİ
  • Psikolojinin temel kavramları;
  • Çocuk ve ergenlerde gelişim dönemleri;
  • Gelişim görevlerinin yerine getirilmesinde ailenin rolü;
  • Ebevyn tutumları;
  • Etkili ebeveynlik ve ebeveyn arabuluculuğu;
  • Kişilik kuramları.
3- AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI
  • Psikodinamik ve Bowenian aile terapileri;
  • Yaşantısal (Experiential) aile terapisi;
  • Davranışsal ve bilişsel davranışçı aile terapileri;
  • Yapısal aile terapisi;
  • Stratejik aile terapisi;
  • Çözüm odaklı aile terapisi;
  • Naratif terapi yaklaşımı ile ailelerle çalışmak;
  • Transaksiyonel aile yaklaşımı.
4- TEMEL DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI
  • Danışmaya ait temel kavramlar;
  • Bireysel danışma beceri ve teknikleri;
  • Bireyi tanıma teknikleri;
  • Bireysel danışma ve aile danışmasının karşılaştırılması;
  • Aile danışmanın rol ve görevleri;
  • Aile danışmasının temel aşamaları;
  • Aile danışmanın nitelikleri;
  • Aile danışmanlığı beceri ve teknikleri;
  • Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
  • Aile danışmasında kültürel duyarlılık; Danışmada etik ilkeler.
5- AİLE VE EVLİLİK SÜREÇLERİ
  • Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
  • Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
  • Evliliğe hazırlık süreci;
  • Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
  • Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
  • Anne baba olmak;
  • Boşanma süreci;
  • Boşanma sürecinde çocuklar.
6-AİLE YAŞAM BECERİLERİ
  • Aile içi iletişim;
  • Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
  • Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
  • Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
  • Aile üzerinde medyanın etkisi.
7- AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ
  • Aile içinde öğrenme;
  • Ailede sosyal beceri kazanımı;
  • Okul-aile ilişkisi/İletişimi;
  • Çocuğun okulla ilgili sorunları;
  • Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu;
  • Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek;
  • Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması;
  • Çoklu zeka uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı.
8- AİLE VE RUH SAĞLIĞI
  • Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler
  • Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması;
  • Aile içi istismar ve ihmal;
  • Aile içi şiddet;
  • Ailede İntihar, kayıp, yas vb. durumlar;
  • Ailede madde bağımlılığı olan birey;
  • Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları;
  • Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;
  • Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.
9- AİLE, SAĞLIK VE CİNSELLİK
  • Ailede sağlık bilinci;
  • Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları;
  • Ailede ilkyardım bilinci geliştirme;
  • Kronik rahatsızlıklarda ailenin etkisi;
  • Anne-çocuk sağlığı;
  • Aile planlaması.
  • Cinsellikle ilgili temel kavramlar;
  • Ailede cinsel sorunlar;
  • Kadında cinsel sorunlar;
  • Erkekte cinsel sorunlar;
  • Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri;
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları;
  • Hamilelik ve cinsel sorunlar;
  • Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz).
10-AİLE DANIŞMANLIĞINDA TEMEL UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLER
  • Ailenin karşılanması;
  • Ailedeki dinamikleri anlama;
  • Vaka formülasyonu yapma;
  • Ailenin probleminin tanımlanması;
  • Probleme uygun strateji seçimi;
  • Geribildirim alma süreci
  • Aile danışmanlığını sonlandırma süreci;
  • İzleme sürecinin yapılandırılması
  • Temel süreç değerlendirme teknikler
11-AİLE VE ÇOCUK HUKUKU
AİLE HUKUKU

Medeni Kanunda Aile, Kadın, Erkek

Aile Mahkemelerinin İşleyişi

Hukuki Boyutu ile Nişanlanma ve Evlenme Süreci

Aile İçi Şiddet ve Korunma Yolları

Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri

Miras

Mal Rejimleri ve Tasfiyesi

Nafaka

Katkıdan Dolayı Tazminat Davası Katılım Alacağı Davası

ÇOCUK HUKUKU

Çocuk İstismarı ve İhlali

Çocukların Evden Ayrılması

*Evlat Edinme

Ev Okulu Derneği Ortabayır mahallesi şair çelebi sokak  Gürtaş iş merkezi no :1 kat :1 D :2 Levent /İstanbul bilgi@evokulu.org Gsm : 0537 430 43 02

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