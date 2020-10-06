4- Alıcı adı hatası, para eksikliği durumunda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir?

Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı Uzmanlık Sertifikası verilecektir.

3- Sertifikalar e-sertifika mı olacak yoksa ıslak imzalı şekilde mi?

2- İlanda belirtilen bölümler dışında herhangi bir bölümde olup sadece katılım belgesi almak şartıyla eğitime katılım sağlanabiliyor mu?

6- Kasım’da başlayacak olan eğitime değil de Aralık ve Ocak ayındaki kura katılmak isteyen katılımcılar şimdilik nasıl bir yol izlemeli?

Pandemi sürecinde sadece uzaktan eğitim yapabiliyoruz. Bu eğitim normal şartlarda örgün olmak zorundadır. Aralık Ocak ayı eğitim grupları 7 Kasımdaki grubun dolmasını müteakip başlayacaktır. Şu anki gidişatta Aralık ve Ocak başlangıçlı grupların oluşması ihtimali yüksektir. Kayıtlar bittikten sonra geç başlamak isteyenler göz önünde tutulmaya çalışılacaktır.

7- Derslerin hepsi kayıt altına alınıp sonradan da tekrar amaçlı izleme imkanı olacak mı?

Cumartesi Pazar canlı online dersini kaçıran öğrenciler 1 hafta içinde video kayıtlarını izlemeleri gerekmektedir.Aksi takdirde %10 dan fazla devamsızlık yapanlar sertifika alamazlar.

8- Şehir dışından katılım sağlayacak katılımcıların afiş de staj imkanına yer verildiği belirtildiği için bunları nasıl tamamlayacaklar?

Staj programda ilave olarak sunulan ek bir hizmettir. Ev Okulu Derneği’nin kapsamlı ONLİNE STAJ Programına isteyenler katılabilecek ve ayrıca ONLİNE Staj belgesi alabileceklerdir.

9- Diploma yerine e-devletten mezun belgesi yüklese kayıt formuna bir problem olur mu?

Herhangi bir problem olmaz.

10- Kredi kartı ile taksit şeklinde ödeme yapıldığında eğitim fiyatında bir artış söz konusu oluyor mu?

Hayır olmuyor.

11- Kasım grubuna kayıt olup eğitime katılacak katılımcılarımız sertifikalarını hangi ay alabilirler?

Eğitimini tamamlayan öğrenciler 1 sonraki ay sertifikalarını alabilirler.

12- Eğitimlerin hafta içi grubu da olma ihtimali söz konusu olur mu?

Talep olursa düşünülebilir. Ancak 100 kişilik sayıya erişilmesi gerekmektedir. Şimdilik taahhüt edemiyoruz.

13- Süpervizyon eğitimi de çevrim içi şeklinde mi olacak? Çevrimiçi olacaksa ne şekilde tamamlanacak?

Süpervizyon yapacak öğrenci danışman hocası tarafından yönlendirilecek. 50 dakika sunum yaptıktan sonra danışman yorum yapacak. Uygun görülebilir ya da 1 sonraki hafta için revize isteyebilir.

14- Eğitim online yapılacağı ilanı olduğundan dolayı eğitim bitmeden yüz yüze dönme bir ihtimali söz konusu olur mu?

Pandemi sürecinde eğitimler online olacak. Bugün itibariye en az şubat ayına kadar tüm eğitimlerimiz online yapılacaktır.

15- Biruni üniversitesinde okuyor olup, belirtilen bölümlerde 3. Sınıf olan kişiler başvuru yapabiliyor mu?

Maalesef katılamaz.

16- Verilecek olan sertifika da eğitimi online olarak tamamlandığı belirten bir ibare yer alacak mı?

Hayır olmayacak

17- Sertifikayı Biruni Üniversitesi mi yoksa Ev Okulu Derneği mi verecek?

Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı Uzmanlık Sertifikası verilecektir. Ev Okulu Derneği projede işbirliği yapılan STK dır.

18- Eğitim sonunda herhangi bir sınav olacak mı? Olacaksa sözlü mü yazılı mı olacak?

Eğitim sonunda 50 soruluk çoktan seçmeli sınav olacak ve süpervizyonu tamamlamak şartıyla sertifika verilecek.

19- Ders programı ne zaman belli olur?

Eğitim başlamadan 1 hafta önce ders programı aylık olarak öğrencilerle paylaşılacaktır.

20- Devamsızlık hakkı kaç kere olacak şekilde belirlenmiştir? Detaylı bir şekilde açıklama yapılması gerekmektedir.

Canlı dersi kaçıran fakat o 1 hafta içinde video kaydını izleyen öğrenciler devam etmiş sayılacaklar.

Eğitimlerimizde %90 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Şehir dışından başvuru yapan öğrencilerin özellikle online dönemdeki derslerden devamsızlık YAPMAMASI, zorunlu kalınması durumunda örgün eğitim döneminde %10’luk devamsızlık haklarını baki tutmaları tavsiye olunur.

21- Dersler canlı yayın mı olacak yoksa bant yayınlarından mı izlenecek?

YÖK KARARINA göre Şubat sonuna kadar derslerin online olması sonrasında ise YÖK ve devletin belirleyeceği kriterlere göre hareket edilmesi ön görülmektedir.

22- Her hafta sonu eğitim olacak mı?

Evet

23- Eğitim materyalleri var mıdır? Var ise bu materyaller katılımcılara nasıl ulaştırılıyor?

Eğitim materyalleri yoktur. Ders hocalarının eğitimlerde paylaşacağı içerik ve dosyalar olacaktır.

24- 7 Kasım da başlayacak olan eğitime son başvuru ne zaman yapılması gerekir?

İlk sınıf/grubun oluşmasından sonraki başvurular bir sonraki tarihte eğitime başlayacaktır. Kasım sonu, Aralık… Kayıtların ve başvuru formunun ise 31 EKİM’e kadar https://evokulu.org/aile- danismanligi-sertifika- programi/ linkinden tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru sırası ve yoğunluğa göre hafta sonu 09: / 16:00 ile 16:00 / 21:00 saatleri arasında gruplar dağıtılacaktır.

25- Eğitimlerde kontenjan sınırımız var mıdır?

Yoğun şekilde başvuru gelmekte olup bu sayfadan ve sosyal medya hesaplarından önümüzdeki günlerde kayıtların durdurulduğu ilan edilecektir. Başvuru formu açık olduğu müddetçe başvurularınızı yapabilirsiniz.



26- Ön kayıt formunda da dekont bilgisi isteniyor, ön kayıt alınıyor mu yoksa direk kesin kayıt şeklinde mi değerlendirme yapılacak?

Kayıt formu ve ödeme dekontunu paylaşan öğrenciler kesin kayıt işlemlerini tamamlamış sayılırlar.

27- MEB onaylı sertifikayla sizlerin vereceği sertifika arasında ne gibi bir farklılık vardır, aynı kapsama alanına hizmet edebilir mi?

Üniversiteler YÖK e bağlı olduğu için Rektörlük onaylı sertifika verirler. İlgili yönetmeliğin maddelerinde Aile Danışmanlığı Sertifikasını vermeye üniversiteler yetkilidir.

28- Kimlik yerine ehliyet kabul ediliyor mu?

Tabi ki…

29- Aile bulma desteği nasıl olacak?

Ev Okulu Derneği aile görüşmesine ihtiyaç duyan öğrenciler için İLANA çıkacak ve Aile danışması için Aile arayan Aile Danışmanı adaylarıyla aileleri eşleştirme konusunda imkan dahilinde destek sağlayacak.